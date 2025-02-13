Полузащитник Зорин с большой долей вероятности пока останется в «Спартаке»

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Главный тренер московского футбольного «Спартака» Деян Станкович не намерен отпускать в аренду центрального полузащитника Даниила Зорина. По крайней мере до тех пор, пока скаутская служба и спортивный директор клуба не подыщут на трансферном рынке игрока на эту позицию.
Об этом сообщает сетевое издание Metaratings.ru, ссылаясь на информацию собственных источников. В публикации отмечается, что сербский специалист рассчитывает закрыть проблемную зону в центре поля до истечения рока возможных переходов игроков, определённых регламентом. Трансферное окно в Российской премьер-лиге закрывается 20 февраля.
Авторы материала подчёркивают, что во время зимней паузы «Спартак» довольно активно вёл себя на трансферном рынке. Новичками команды стали бывший вратарь ЦСКА Александр Помазун, аргентинский крайний полузащитник Пабло Солари из «Ривер Плейт», а также нападающий сборной Тринидада и Тобаго Леви Гарсия, перешедший из греческого клуба АЕК. Сумарно на приобретение новичков столичный клуб потратил более 30 миллионов евро.
Первую часть сезона «Спартак» под руководством Станковича завершил ударно, одержав победы в шести последних матчах перед зимним перерывом, сокрушив в числе прочих лидирующий «Краснодар» на его поле со счётом 3:0. Сейчас «красно-белые» идут в турнирной таблице на третьем месте, имея в активе 37 очков, на два балла отставая от команды с Кубани и идущего вторым (по дополнительным показателям - прим. ред.) питерского «Зенита»
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Авторы материала подчёркивают, что во время зимней паузы «Спартак» довольно активно вёл себя на трансферном рынке. Новичками команды стали бывший вратарь ЦСКА Александр Помазун, аргентинский крайний полузащитник Пабло Солари из «Ривер Плейт», а также нападающий сборной Тринидада и Тобаго Леви Гарсия, перешедший из греческого клуба АЕК. Сумарно на приобретение новичков столичный клуб потратил более 30 миллионов евро.
Первую часть сезона «Спартак» под руководством Станковича завершил ударно, одержав победы в шести последних матчах перед зимним перерывом, сокрушив в числе прочих лидирующий «Краснодар» на его поле со счётом 3:0. Сейчас «красно-белые» идут в турнирной таблице на третьем месте, имея в активе 37 очков, на два балла отставая от команды с Кубани и идущего вторым (по дополнительным показателям - прим. ред.) питерского «Зенита»
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Александр Бойцов