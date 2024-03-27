«Вашингтон» обыграл «Детройт» в матче НХЛ, Овечкин прервал голевую серию

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Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом информирует Sports.ru.
Матч прошел в столице Соединенных Штатов и завершился победой хозяев со счетом 4:3. В составе «Вашингтона» две шайбы забросил Дилан Строум, по одной Коннор Макмайкл и Ник Дауд. У «Детройта» отличились Алекс Дебринкэт, Дэвид Перрон и Патрик Кейн.
Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин четыре раза попал в створ ворот.
За счёт этой победы хоккеисты из Вашингтона набрали 81 очко и разместились на восьмой строчке на «Востоке». У «Детройта» - 79 очков.
Ранее хоккейный комментатор Филипп Майков заявил о преображении Овечкина в сезоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин четыре раза попал в створ ворот.
Ранее хоккейный комментатор Филипп Майков заявил о преображении Овечкина в сезоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак