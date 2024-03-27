Подмосковная биатлонистка Шевнина стала чемпионкой России в гонке преследования

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка из Подмосковья Полина Шевнина завоевала золото чемпионата России по биатлону в гонке преследования. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Истина» преодолела 10 км за 33 минуты 27,7 секунды, уступив белоруске Анне Сола 5,9 секунды и допустив два промаха. Однако белорусские спортсмены выступали на соревнованиях вне зачёта. Поэтому золотую медаль получила занявшая второе место Шевнина. Замкнула тройку призёров Виктория Сливко из Тюменской области», – говорится в сообщении.Чемпионат России по биатлону проходит с 21 марта по 1 апреля в Тюмени. В соревнованиях участвуют 56 представителей России и Белоруссии.
Читайте также:
БК «Химки» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Суперлиги
Подмосковные дзюдоисты завоевали пять медалей международного турнира
Подмосковные юниорки завоевали четыре медали первенства России по шорт-треку
Лора Луганская