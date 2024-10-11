Серпуховские спортсмены завоевали медали турнира по смешанным боевым искусствам

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Три золотые и одну серебряную медаль завоевали на турнире по смешанным боевым искусствам (ММА) в Долгопрудном спортсмены из Серпухова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Награды высшего достоинства выиграли серпуховское бойцы Иван Павлов, Артур Мурадян и Андрей Иванов. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Максим Михеев», — говорится в сообщении.Отмечается, что все четверо медалистом являются воспитанниками секции спортивной борьбы «Панкратион» серпуховского дворца культуры «Россия». Руководитель секции Олег Одинцов отметил заслуги бойцов и добавил, что такие турниры позволяют спортсменам обмениваться опытом и повысить свой уровень мастерства.
Турнир по турнире по смешанным боевым искусствам проходил в Долгопрудном 6 октября, его участниками стали более 380 спортсменов из разных регионов России.
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