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«Чемпионат стал еще интереснее»: Семин оценил матч «Динамо» с «Зенитом»

Экс-тренер «Динамо» Семин: после матча с «Зенитом» чемпионат стал интереснее
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

После матча «Динамо» с «Зенитом» чемпионат стал лишь еще интереснее, ничья не отразилась сильно на турнирной таблице, заявил бывший главный тренер «бело-голубых» Юрий Семин.
В беседе с Metaratings.ru он подчеркнул, что вряд ли обе команды довольны таким результатом, так как потеряла по два очка. При это сам матч Семин оценил как напряженный и обратил внимание на то, что были собраны полные трибуны и царила приятная атмосфера.
«Чемпионат для болельщиков стал еще интереснее. Еще разыгрываются 12 очков. Оба претендента на чемпионство могут потерять их, интерес только подогревается. Для «Динамо» результат, наверное, не лучший, но игра хорошая, они ни в чем не уступили «Зениту». Забей Гладышев эти два мяча, ситуация могла быть совсем другой. Последние четыре тура будут очень интересны. Мне кажется, будет как и в прошлом году», — поделился бывший главный тренер «Динамо».
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«Кошмар и подлость»: Тарасова раскритиковала запрет Жулину ехать на олимпийский отбор фигуристов
Тарасова назвала жуткой несправедливостью запрет Жулину ехать на отбор к ОИ-2026
28 апреля 2025, 00:17

Татьяна Тарасова (Фото: Instagram* @t.a.tarasova)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко раскритиковала запрет Александру Жулину сопровождать своих подопечных на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Об этом она заявила в интервью РИА Новости, назвав решение «кошмаром, подлостью и жуткой несправедливостью».
Жулин, тренирующий чемпионов России в танцах на льду Александру Степанову и Ивана Букина, ранее сообщил о запрете участвовать в отборе на ОИ-2026.

Тарасова подчеркнула, что отсутствие тренера ставит под удар шансы российских фигуристов. Право россиян на участие в турнирах было завоёвано, а не «подарено», и его отмена — беспрецедентное нарушение правил.

Татьяна Тарасова опубликовала свои фото из юности
Татьяна Тарасова опубликовала свои фото из юности
«Это может помешать любому нашему спортсмену или паре, если не послать с ним тренера. А шансы наши и так невелики в связи с тем, что мы три года нигде не выступаем. (...) Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Это не их собачье дело», — возмутилась Тарасова.
Тренер также поставила под сомнение легитимность организаций, принимающих решения подобных запретов, и призвала обращаться за поддержкой к руководству страны. По её мнению, без вмешательства на высшем уровне восстановить справедливость будет невозможно, а это критично для судеб спортсменов и тренеров, посвятивших жизнь спорту.

«Когда такое было, чтобы тренера не пустили на Олимпийские игры? Что мы сделали, чтобы на нас опять накладывали санкции? Я понимаю, что мы выигрывали, выигрывали и выигрывали — и очень этим надоели. Но пусть они знают, выигрывать будем», — заключила Тарасова.
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Metaratings.ru: «Торпедо» интересуется защитником «Ак Барса» Журавлевым

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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Metaratings.ru: «Торпедо» интересуется защитником «Ак Барса» Журавлевым
27 апреля 2025, 11:44

Фото: istockphoto/shironosov

Менеджмент ХК «Торпедо» заинтересовался защитником «Ак Барса» Даниилом Журавлевым, у которого 31 мая истекает контракт с казанским клубом.
Об этом стало известно Metaratings.ru.
«Журавлев — уроженец Нижнего Новгорода и выпускник школы «Ак Барса». Всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге он провел в казанском клубе», — говорится в материале.
В сезоне 2024-2025 года 25-летний хоккеист сыграл 55 матчей и отличился шестью голевыми передачами. Показатель эффективности спортсмена оценивают как «-6».

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Назван абсолютный фаворит в РПЛ
Радченко: «Зенит» будет фаворитом в любом матче
27 апреля 2025, 11:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что его бывший клуб будет фаворитом в любом матче, как по составу, так и по скамейке запасных. Об этом он заявил в беседе с Metaratings.ru.
По его мнению, в предстоящем матче с «Динамо» победа будет за «Зенитом», хотя сама игра обещает быть интересной. «Бело-голубым» Радченко предрекает борьбу за топ-3.
«Зениту» нужно обыгрывать «бело-голубых». Настрой у «Зенита» будет боевой, потому что ошибки допускать нельзя. «Динамо» после потери Тюкавина играет, набирает очки, но, конечно же, потеря такого футболиста немного нарушила все взаимосвязи в завершающей стадии атаки. Личка — молодец, он справляется с этим, ищет какие-то ходы. «Динамо» вполне может бороться за тройку», — поделился футболист.
Напомним, «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ с 53 баллами в запасе. У «Динамо» — пятое место и 46 очков.

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Боец Дакаев подписал двухлетний контракт с американской лигой PFL
27 апреля 2025, 11:39

Фото: istockphoto/maria zheleznova

Бывший чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев подписал двухлетний контракт с американской лигой PFL. Об этом сообщил сам боец в интервью MMA.Metaratings.ru.
По его словам, контракт был подписан полтора месяца назад, на согласование ушло ровно два дня.
«Условия одинаковые по сравнению с ACA. Надо отдать должное ACA, потому что, подписав меня, они никак не обижали насчет суммы. Контракт с PFL рассчитан на два года», — поделился 29-летний боец.
За спиной у Дакаева 15 побед и 4 поражения. Рекорд в лиге АСА — 2:2. В прошлом выступал в лиге Eagle FC и был чемпионом организации в легком весе.

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Назван фаворит в возможном бою Махачева и Топурии
Дакаев: в возможном бою с Топурией победа будет за Махачевым
27 апреля 2025, 11:37

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev

Если бой чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева против бывшего обладателя пояса лиги в полулегком весе Илии Топурии состоится, то победа будет за дагестанцем, заявил экс-чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев.
В интервью MMA.Metaratings.ru он пояснил, что инициатива в возможном противостоянии будет на стороне Махачева, так как его борцовские навыки намного лучше, чем у Топурии.
«Интересный бой. Это уже второй чемпион полулегкого веса для Махачева. Бой будет в одну сторону, потому что у Ислама борьба на другом уровне. Его победа. Александр Волкановски хорошо защищался, но сам проиграл в стойке. И надо учитывать, что Топурия бьет сильно. Как угодно может быть. Бой легким не будет для обоих. Размениваться кулаками в стойке будет рискованно», — считает Дакаев.
Напомним, в активе Илии Топурии 16 побед и 0 поражений, у Ислама Махачева — 26 побед и 1 поражение.

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