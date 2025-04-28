«Чемпионат стал еще интереснее»: Семин оценил матч «Динамо» с «Зенитом»

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После матча «Динамо» с «Зенитом» чемпионат стал лишь еще интереснее, ничья не отразилась сильно на турнирной таблице, заявил бывший главный тренер «бело-голубых» Юрий Семин.
В беседе с Metaratings.ru он подчеркнул, что вряд ли обе команды довольны таким результатом, так как потеряла по два очка. При это сам матч Семин оценил как напряженный и обратил внимание на то, что были собраны полные трибуны и царила приятная атмосфера.
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«Чемпионат для болельщиков стал еще интереснее. Еще разыгрываются 12 очков. Оба претендента на чемпионство могут потерять их, интерес только подогревается. Для «Динамо» результат, наверное, не лучший, но игра хорошая, они ни в чем не уступили «Зениту». Забей Гладышев эти два мяча, ситуация могла быть совсем другой. Последние четыре тура будут очень интересны. Мне кажется, будет как и в прошлом году», — поделился бывший главный тренер «Динамо».Читайте также:
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