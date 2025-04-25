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Спрогнозирован исход матча «Зенита» с «Динамо»

Дьяков: «Зенит» является фаворитом в матче с «Динамо»
Фото: iStock/Andreyuu

Фото: iStock/Andreyuu

В матче «Зенита» с «Динамо» первый клуб является фаворитом, хотя в этой игре он может лишиться чемпионства, так как «бело-голубые» — его единственные достойные соперники. Об этом заявил бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков.
В беседе с Metaratings.ru спортсмен отметил, что и сам «Зенит» перестал показывать зрелищную и качественную игру, напомнив о матче с «Химками». Потому, подчеркнул он, будет особенно интересно смотреть на противостояние «Зенита» и «Динамо».
«Фаворит этой встречи — «Зенит». «Динамо» не особо блещет, и потеря Тюкавина, конечно, сказывается. Нехватка нападающего — отсюда и пертурбации в составе: и Маухуб, и Карраскаль — команда играет без чистого форварда. Да и разговоры, которые ходят вокруг «Динамо», что, наверное, Личка уйдет, на атмосфере тоже сказываются», — поделился Дьяков.
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Оценены шансы «Зенита» на победу в матче с «Динамо»
Канчельскис: у «Зенита» есть большие шансы победить «Динамо» в контратаке
25 апреля 2025, 13:25

Фото: iStock/gorodenkoff

У «Зенита» есть большие шансы поймать «Динамо» на контратаке и победить, заявил бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис. По его мнению, матч будет результативным, команды забьют друг другу не менее двух-трех мячей.
«Это не «Химки», а совсем другой соперник. В том матче «Зенит» понимал, с кем играет, где-то расслабились, это не та команда, которая может им противостоять. А здесь будет матч с командой по-своему уникальной, потому что «Динамо» здорово играет в атаку, а в обороне у них большие проблемы», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ с 53 очками, «Динамо» — пятое и 46 баллов. Матч состоится в субботу, 26 апреля, в Москве.

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«Хочу с ним познакомиться»: Ступак призвала поставить памятник Овечкину
Ступак поддержала идею об установке памятника Овечкину
25 апреля 2025, 13:23

Фото: istockphoto/vchal

Российская лыжница Юлия Ступак поддержала идею о том, чтобы поставить в России памятник нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который недавно побил рекорд по количеству забитых шайб в НХЛ. По ее словам, хоккеист демонстрирует не только спортивные, но и человеческие качества.
«А почему бы и нет? Овечкин символизирует не только профессиональные, но и человеческие качества. На мой взгляд, он очень добрый и открытый человек. Я считаю, что такие люди должны оставаться в истории», — отметила спортсменка в интервью Metaratings.ru.
Ступак также добавила, что вряд ли сможет назвать спортсменов, которые восхищают ее так же, как Овечкин, и назвала его лучшим российским спортсменом 21 века. Она поделилась, что мечтает однажды посетить матч хоккеиста, а еще лучше — познакомиться с ним.

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Metaratings.ru: посредники предлагают «Динамо» рассмотреть кандидатуру Хлусевича
25 апреля 2025, 13:21

Фото: iStock/Rost-9D

Посредники предлагают ФК «Динамо» рассмотреть кандидатуру 24-летнего правого защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, однако пока клуб не проявляет интереса к игроку.
Об этом стало известно Metaratings.ru.

Отмечается, что основная причина отсутствия интереса у «Динамо» — экономическая. Хлусевич запросил слишком большую зарплату.

Напомним, 24-летний россиянин играет за «Спартак» с января 2022 года, когда покинул тульский «Арсенал». ЗА это время он забил пять голов и отдал 11 голевых передач в 95 матчах.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Хлусевича достигает 4 млн евро.

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#спорт
#матч
#игра
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Гедеон Гузина сравнил футбол в России и на Балканах
Нападающий «Черноморца» Гузина: футбол в России интенсивнее, чем на Балканах
25 апреля 2025, 13:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий ФК «Черноморец» Гедеон Гузина сравнил футбол в России и на Балканах. По его словам, российские игры более интенсивные, а на первый план в них выходит физическая борьба.
«В России все гораздо интенсивнее, очень много борьбы. Физика выходит на первый план. Могу сказать также, что судьи в России дают бороться, они не свистят по каждому нарушению. Каждый толчок на Балканах — это фол, тут такого нет», — поделился футболист в интервью «РБ Спорт».
Гузина также сравнил футбол в России и в Словении, где он играл до перехода в «Черноморец». По его мнению, уровень российского футбола очевидно и заметно выше, а РПЛ — самый высокий уровень, на котором он когда-либо находился.

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Стали известны шансы на проведение совместного турнира RCC и ACA
Клименко: совместный турнир RCC и ACA маловероятен
25 апреля 2025, 13:11

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Совместный турнир RCC и лиги АСА маловероятен, так как оба бренда самостоятельны и не готовы рисковать имиджем в случае проигрыша своего бойца, заявил исполнительный директор RCC Николай Клименко.
В интервью «РБ Спорт» спортсмен отметил, что при этом у обеих лиг разные концепции, так как RCC — это не только ММА, но и бокс, кулачный бой и кикбоксинг.
«Если бы мы уже конкретно обсуждали проведение совместного турнира, то можно было бы узнавать, получится или нет. Но, например, АСА показывают на «Матч ТВ», а нас эксклюзивно показывает телеканал «Удар». Мы уже не можем проводить совместное мероприятие. Есть много моментов, которые нужно обсуждать отдельно», — поделился мнением Клименко.
Он также добавил, что на данный момент шансы на совместный турнир очень малы, потому нет смысла обсуждать его возможную концепцию.

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