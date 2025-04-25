Спрогнозирован исход матча «Зенита» с «Динамо»

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В матче «Зенита» с «Динамо» первый клуб является фаворитом, хотя в этой игре он может лишиться чемпионства, так как «бело-голубые» — его единственные достойные соперники. Об этом заявил бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков.
В беседе с Metaratings.ru спортсмен отметил, что и сам «Зенит» перестал показывать зрелищную и качественную игру, напомнив о матче с «Химками». Потому, подчеркнул он, будет особенно интересно смотреть на противостояние «Зенита» и «Динамо».
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«Фаворит этой встречи — «Зенит». «Динамо» не особо блещет, и потеря Тюкавина, конечно, сказывается. Нехватка нападающего — отсюда и пертурбации в составе: и Маухуб, и Карраскаль — команда играет без чистого форварда. Да и разговоры, которые ходят вокруг «Динамо», что, наверное, Личка уйдет, на атмосфере тоже сказываются», — поделился Дьяков.Читайте также:
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