Чемпионы по бальным танцам Каташинские отказались от «Ледникового периода»

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Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Артемий и Марина Каташинские в беседе с «Газетой.Ru» рассказали о своих опасениях относительно участия в шоу «Ледниковый период». Несмотря на активную работу с фигуристами, помогая им совершенствовать танцевальные навыки, сами танцоры пока не готовы выйти на лед.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы уверенно чувствовать себя на коньках. Когда достигнем нужного уровня, можно будет задуматься о проекте. Но сначала хорошенько взвесим все риски — фигурное катание достаточно травмоопасно, а нам важно сохранять форму и продолжать преподавать в нашей танцевальной школе», — пояснили спортсмены.Каташинские также поделились, что сейчас полностью сосредоточены на тренерской деятельности.
«Сегодня наша главная цель — не завоевание личных наград, а подготовка новых чемпионов. Уже есть первые серьёзные достижения наших учеников. Это совершенно особенные эмоции, когда побеждают твои воспитанники. Их успехи стали для нас самым важным», — отметили чемпионы.Читайте также:
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