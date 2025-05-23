Стало известно, кто может возглавить «Торпедо»

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По данным Metaratings.ru, 55-летний Игорь Уланов рассматривается на пост главного тренера нижегородского «Торпедо».
В прошлом сезоне специалист работал ассистентом Игоря Ларионова, а ранее возглавлял «Автомобилист» и «Спартак». Напомним, в минувшем сезоне «Торпедо» заняло восьмое место в Западной конференции регулярного чемпионата и проиграло «Локомотиву» (0-4) в первом раунде Кубка Гагарина. Официального подтверждения назначения пока не поступало.
Прежде сообщалось, что московский «Спартак» не получал официальных предложений от бразильского «Фламенго» относительно трансфера аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко. Несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о возможном интересе бразильского клуба, переговоры между сторонами не велись. В «Спартаке» подтвердили намерение сохранить игрока в текущий трансферный период.
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Прежде сообщалось, что московский «Спартак» не получал официальных предложений от бразильского «Фламенго» относительно трансфера аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко. Несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о возможном интересе бразильского клуба, переговоры между сторонами не велись. В «Спартаке» подтвердили намерение сохранить игрока в текущий трансферный период.
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Анастасия Хохлова