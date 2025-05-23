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Стало известно, кто может возглавить «Торпедо»

Игорь Уланов может возглавить «Торпедо»
Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

По данным Metaratings.ru, 55-летний Игорь Уланов рассматривается на пост главного тренера нижегородского «Торпедо».
В прошлом сезоне специалист работал ассистентом Игоря Ларионова, а ранее возглавлял «Автомобилист» и «Спартак». Напомним, в минувшем сезоне «Торпедо» заняло восьмое место в Западной конференции регулярного чемпионата и проиграло «Локомотиву» (0-4) в первом раунде Кубка Гагарина. Официального подтверждения назначения пока не поступало.

Прежде сообщалось, что московский «Спартак» не получал официальных предложений от бразильского «Фламенго» относительно трансфера аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко. Несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о возможном интересе бразильского клуба, переговоры между сторонами не велись. В «Спартаке» подтвердили намерение сохранить игрока в текущий трансферный период.

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Герасименко: по трём играм «Динамо» с Гусевым видна раскрепощенность у ребят
23 мая 2025, 12:55

Фото: iStock/ gorodenkoff

Экс-нападающий сборной России Алексей Герасименко прокомментировал предстоящее противостояние между «Краснодаром» и «Динамо» в заключительном туре текущего сезона РПЛ. Он отметил, что фаворита в этом матче нет, и шансы команд равны — 50 на 50. По его мнению, «Динамо» в последних играх демонстрирует неплохую игру, однако обе команды сталкиваются с проблемами в обороне. Герасименко подчеркнул, что тот, кто сыграет более надежно в защите, тот и одержит победу.
Он также добавил, что можно много говорить о предстоящем матче, но все станет ясно только на поле. В прошлом году «Динамо» также стремилось к чемпионству, но в решающий момент не смогло удержать позиции. Герасименко выразил надежду, что снятие Лички в последних турах может раскрепостить команду. По его словам, в трех последних играх «Динамо» под руководством Гусева проявило большую свободу в действиях, и игрокам важно показать себя с лучшей стороны, чтобы претендовать на место в стартовом составе, приводит его слова Metaratings.ru.

Герасименко отметил, что обе команды выглядят неплохо в атаке, но допускают много ошибок в обороне. Он выразил интерес к тому, как все это проявится на практике.

Перед заключительным туром «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 64 очками, опережая «Зенит» на один балл. «Динамо» располагается на четвертой строчке с 56 очками. Матч между «Краснодаром» и «Динамо» пройдет 24 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

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23 мая 2025, 12:48

Артём Дзюба (фото: Instagram*/artem.dzyuba)

Экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился своими мыслями о будущем форварда Артема Дзюбы в «Акроне».
Он отметил, что трудно предсказать, останется ли Дзюба в команде. Азаров также выразил желание видеть Артема в «Акроне» и подчеркнул, что его вклад в успешный первый сезон команды в РПЛ не вызывает сомнений ни у болельщиков, ни у скептиков, приводит его слова «РБ Спорт».

Азаров добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от желания как клуба, так и самого футболиста, который является лучшим бомбардиром сборной России.

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Начо Ново рассказал, кого бы хотел видеть победителем в Лиге чемпионов
Начо Ново: Мне хочется, чтобы «ПСЖ» вместе с Сафоновым выиграл Лигу чемпионов
23 мая 2025, 12:39

Фото: istockphoto/Pixfly

Бывший испанский нападающий шотландского клуба «Глазго Рейнджерс» Начо Ново после гала-матча ЦСКА, посвященного 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА, поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер Милан».
Матч прошел на «ВЭБ Арене» 18 мая и завершился со счетом 5:1 в пользу красно-синих. Финальная игра состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене 31 мая.

Вратарь Сафонов вместе с «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов. На вопрос о том, кто станет победителем турнира, парижский клуб или миланский «Интер», Начо Ново ответил, что это действительно сложный вопрос, приводит его слова «РБ Спорт». Он отметил, что дружит с Луисом Энрике, которого считает выдающимся тренером и замечательным человеком. Ново выразил желание, чтобы «ПСЖ» под руководством Луиса и с участием Сафонова выиграл Лигу чемпионов, добавив, что будет болеть за Луиса и Матвея.

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В ФК «Реал Сосьедад» оценили готовность Захаряна выйти против «Реала»
23 мая 2025, 12:18

Арсен Захарян (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Пресс-атташе футбольного клуба «Реал Сосьедад» Хон Андер Мундуате ответил на вопрос о том, готов ли российский полузащитник Арсен Захарян выйти на поле в матче 38-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала».
«Арсен тренировался всего несколько дней с общей группой, и тренер принял решение выпустить других игроков против «Жироны». Посмотрим, что будет на "Бернабеу"», — сообщил Мундуате Metaratings.ru.
Захарян в нынешнем сезоне во всех турнирах провёл всего четыре матча в составе «Реала Сосьедад», забив один гол. Ранее полузащитник попал в заявку клуба из Сан-Себастьяна на игру чемпионата Испании против «Жироны», но не вышел на поле. Матч 38-го тура Ла Лиги между командами футбольных клубов «Реал Сосьедад» и «Реал» состоится в субботу, 24 мая.

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«Спартак» не получал предложений от «Фламенго» по Барко
23 мая 2025, 11:42

Фото: iStock/Rafa Jodar

Московский «Спартак» пока не получал официальных предложений от бразильского «Фламенго» о переходе аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
Ранее в СМИ появлялась информация о возможном интересе «Фламенго» к футболисту, однако, по данным Metaratings.ru, клуб не выходил на переговоры с «красно-белыми». Уточняется, что в «Спартаке» не планируют продавать Барко в текущее трансферное окно.

Помимо «Фламенго», интерес к аргентинцу проявляют и другие бразильские клубы. Рыночная стоимость игрока составляет 14 млн евро. Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейта» и быстро стал одним из ключевых игроков команды: 35 матчей в сезоне 2024/25, 14 голов 9 голевых передач. Контракт с московским клубом действует до лета 2027 года. Пока «Спартак» рассчитывает на аргентинца в новом сезоне, но если поступят серьезные предложения – ситуация может измениться.

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