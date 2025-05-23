Физиолог Скрипник рассказал, кому противопоказано играть в падел-теннис

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Падел-теннис становится все более популярным среди москвичей. Необычная игра сочетает в себе большой теннис и сквош. Спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник рассказал, кому противопоказано играть в падел-теннис, передает «Москва 24».
По его словам, данная игра воздействует на мышечный аппарат щадяще. Скрипник отметил, что во время сеансов эффективно развивается мускулатура ног, ягодиц, передних и задних частей бедер, а также спины и рук.
Стоит отметить, что входить в тренировочный процесс следует постепенно, подчеркнул физиолог.
Скрипник заключил, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно с осторожностью играть в падел-теннис.
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Стоит отметить, что входить в тренировочный процесс следует постепенно, подчеркнул физиолог.
«При этом противопоказано заниматься падел-теннисом тем, кто страдает от проблем с коленными суставами и поясничным отделом. Потому что здесь присутствует ударная нагрузка за счет прыжков, выпадов, ускорения в беге», — добавил тренер.
Скрипник заключил, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно с осторожностью играть в падел-теннис.
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Екатерина Коршунова