Герасименко: по трём играм «Динамо» с Гусевым видна раскрепощенность у ребят

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Экс-нападающий сборной России Алексей Герасименко прокомментировал предстоящее противостояние между «Краснодаром» и «Динамо» в заключительном туре текущего сезона РПЛ. Он отметил, что фаворита в этом матче нет, и шансы команд равны — 50 на 50. По его мнению, «Динамо» в последних играх демонстрирует неплохую игру, однако обе команды сталкиваются с проблемами в обороне. Герасименко подчеркнул, что тот, кто сыграет более надежно в защите, тот и одержит победу.
Он также добавил, что можно много говорить о предстоящем матче, но все станет ясно только на поле. В прошлом году «Динамо» также стремилось к чемпионству, но в решающий момент не смогло удержать позиции. Герасименко выразил надежду, что снятие Лички в последних турах может раскрепостить команду. По его словам, в трех последних играх «Динамо» под руководством Гусева проявило большую свободу в действиях, и игрокам важно показать себя с лучшей стороны, чтобы претендовать на место в стартовом составе, приводит его слова Metaratings.ru.
Герасименко отметил, что обе команды выглядят неплохо в атаке, но допускают много ошибок в обороне. Он выразил интерес к тому, как все это проявится на практике.
Перед заключительным туром «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 64 очками, опережая «Зенит» на один балл. «Динамо» располагается на четвертой строчке с 56 очками. Матч между «Краснодаром» и «Динамо» пройдет 24 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.
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Герасименко отметил, что обе команды выглядят неплохо в атаке, но допускают много ошибок в обороне. Он выразил интерес к тому, как все это проявится на практике.
Перед заключительным туром «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 64 очками, опережая «Зенит» на один балл. «Динамо» располагается на четвертой строчке с 56 очками. Матч между «Краснодаром» и «Динамо» пройдет 24 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.
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Анастасия Хохлова