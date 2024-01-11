Федерация хоккея Словакии опровергла сообщения о подготовке матчей со сборной РФ

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В пресс-службе подчеркнули, что в рамках подготовки к чемпионату мира 2024 года не будут проводиться совместные матчи со сборной России. Там также подчеркнули, что были шокированы появившейся в сети информацией, поскольку Федерация «решительно отвергает подобные спекуляции».
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