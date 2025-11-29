Чемпионка ОИ-1980 Наталья Петрусева скончалась в 70 лет

29 ноября 2025, 19:01

Наталья Петрусева (Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской)

Олимпийская чемпионка 1980 года в Лейк-Плэсиде (США) Наталья Петрусева скончалась на 71-м году жизни.





Об этом сообщается в Telegram-канале Союза конькобежцев России. Она ушла из жизни в пятницу, причины смерти не уточняются.





«Ее наследие — это пример мужества, силы воли и преданности делу. Светлая память о великой спортсменке и наставнике навсегда останется в наших сердцах», — гласит публикация.