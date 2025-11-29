Чемпионка ОИ-1980 Наталья Петрусева скончалась в 70 лет
Олимпийская чемпионка 1980 года в Лейк-Плэсиде (США) Наталья Петрусева скончалась на 71-м году жизни.
Об этом сообщается в Telegram-канале Союза конькобежцев России. Она ушла из жизни в пятницу, причины смерти не уточняются.
«Ее наследие — это пример мужества, силы воли и преданности делу. Светлая память о великой спортсменке и наставнике навсегда останется в наших сердцах», — гласит публикация.
Петрусева также завоевала бронзовую медаль на Играх в Лейк-Плэсиде на дистанции 500 метров и две бронзовые награды Олимпиады 1984 года в Сараево на дистанциях 1000 и 1500 метров.
Кроме того, она является двукратной чемпионкой мира в классическом многоборье (1980, 1981), чемпионкой мира в спринтерском многоборье (1982) и двукратной чемпионкой Европы в классическом многоборье (1981, 1982).
После завершения своей спортивной карьеры Петрусева стала тренером и готовила сборную России к Олимпийским играм 2002 года.