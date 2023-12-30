На Украине назвали последствия бойкота страной Олимпийских игр

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Бойкот Украиной летних Олимпийских игр 2024 года в Париже может привести к негативным последствиям, которые перечислил исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта страны Матвей Бедный. Его слова приводит BBC.
Он отметил, что в отношении украинских спортсменов могут последовать санкционные ограничения, которые приведут к тому, что их попросят выступать в нейтральном статусе. Таким образом, Бедный подчеркнул рискованность байкотирования.
Ранее, 8 декабря, и.о. министра молодёжи и спорта заявил, что Украина может устроить бойкот в связи с допуском на Олимпийские игры спортсменов из России и Белоруссии. Однако спустя четыре дня он заявил об участии украинских спортсменов в Играх.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в Париже. Однако запрет на участие получили те игроки, которые поддерживают СВО, а также имеют связи с вооружёнными силами или органами безопасности России и Белоруссии.
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Ранее, 8 декабря, и.о. министра молодёжи и спорта заявил, что Украина может устроить бойкот в связи с допуском на Олимпийские игры спортсменов из России и Белоруссии. Однако спустя четыре дня он заявил об участии украинских спортсменов в Играх.
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Анастасия Чинкова