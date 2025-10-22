Достижения.рф

Чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова призвала создать альтернативу Олимпиаде

Юлия Чепалова прокомментировала продление отстранения российских спортсменов
Фото: Istock/sportpoint

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова прокомментировала решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.



В беседе с «Metaratings.ru» Чепалова заявила, что не ожидала допуска россиян на международные соревнования.

«Надо уже не сидеть и ждать, а создавать свои альтернативные игры наподобие Олимпиады. То, что продлили отстранение — ожидаемо. Конечно, на Олимпийских играх не выступят лыжники. Просто они тянут кота за хвост и играют на наших нервах. Не верю в допуск на Олимпиаду. Для них это потеря», — высказалась Юлия.
Чепалова подчеркнула, что она как спортсмен, не может признать легитимность медалей, которые разыграют в отсутствие российских лыжников. XXV зимние Олимпийские игры запланированы на 6–22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Ольга Щелокова

