Чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова призвала создать альтернативу Олимпиаде
Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова прокомментировала решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.
В беседе с «Metaratings.ru» Чепалова заявила, что не ожидала допуска россиян на международные соревнования.
«Надо уже не сидеть и ждать, а создавать свои альтернативные игры наподобие Олимпиады. То, что продлили отстранение — ожидаемо. Конечно, на Олимпийских играх не выступят лыжники. Просто они тянут кота за хвост и играют на наших нервах. Не верю в допуск на Олимпиаду. Для них это потеря», — высказалась Юлия.Чепалова подчеркнула, что она как спортсмен, не может признать легитимность медалей, которые разыграют в отсутствие российских лыжников. XXV зимние Олимпийские игры запланированы на 6–22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.