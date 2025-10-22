«Это вброс»: Агент Баринова жёстко опроверг связь футболиста с «Зенитом»
Представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, Владимир Кузьмичёв, опроверг слухи о переходе игрока.
В беседе с «Metaratings.ru» Кузьмичёв назвал информацию о возможном переходе Баринова в MLS недостоверной.
«Что касается «Зенита», насколько я знаю, в «Локомотиве» сейчас нет такой информации, но питерцы с нами общались летом гипотетически. После этого никто не обращался, и больше этот вопрос не поднимался. На сегодня интерес «Зенита» к Баринову не соответствует действительности», — заявил агент спортсмена.Ранее несколько спортивных изданий сообщали, что «Зенит» рассматривает Баринова как возможную кандидатуру для усиления состава. Полузащитник сейчас выступает в роли капитана «Локомотива». Его действующее соглашение с железнодорожниками рассчитано до завершения сезона 2025/26.