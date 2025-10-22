«Это вброс»: Агент Баринова жёстко опроверг связь футболиста с «Зенитом»

22 октября 2025, 16:42

Агент Баринова опроверг интерес «Зенита» и слухи о переходе в MLS

Фото: Istock/NiseriN

Представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, Владимир Кузьмичёв, опроверг слухи о переходе игрока.





В беседе с «Metaratings.ru» Кузьмичёв назвал информацию о возможном переходе Баринова в MLS недостоверной.

«Что касается «Зенита», насколько я знаю, в «Локомотиве» сейчас нет такой информации, но питерцы с нами общались летом гипотетически. После этого никто не обращался, и больше этот вопрос не поднимался. На сегодня интерес «Зенита» к Баринову не соответствует действительности», — заявил агент спортсмена.

