Хоккеист Войнов высказался об отстранении сборной России

22 октября 2025, 17:06

Вячеслав Войнов: Россия должна возвращаться на турниры с гимном и с флагом

Фото: istockphoto / vchal

Защитник «Авангарда» и олимпийский чемпион Вячеслав Войнов в разговоре с «РБ Спорт» поделился мыслями по поводу отстранения российских сборных от международных соревнований. Для самого хоккеиста это решение означает, что он, скорее всего, уже не сможет войти в Тройной золотой клуб.





На вопрос о том, досадно ли ему из-за этого, Войнов ответил, что думал об этой цели около пяти лет назад, но сейчас «уже нет смысла». Он объяснил это сложившейся мировой ситуацией, своим возрастом и тем, что за карьеру участвовал лишь в одном мировом первенстве — в 2016 году в Москве. Гораздо больше хоккеисту жаль молодое поколение.

«Вот за них намного обиднее, чем за себя. Молодых ребят 16-20 лет лишили международных турниров — это очень грустно, их прям жалко», — отметил Войнов.