Хоккеист Войнов высказался об отстранении сборной России
Вячеслав Войнов: Россия должна возвращаться на турниры с гимном и с флагом
Защитник «Авангарда» и олимпийский чемпион Вячеслав Войнов в разговоре с «РБ Спорт» поделился мыслями по поводу отстранения российских сборных от международных соревнований. Для самого хоккеиста это решение означает, что он, скорее всего, уже не сможет войти в Тройной золотой клуб.
На вопрос о том, досадно ли ему из-за этого, Войнов ответил, что думал об этой цели около пяти лет назад, но сейчас «уже нет смысла». Он объяснил это сложившейся мировой ситуацией, своим возрастом и тем, что за карьеру участвовал лишь в одном мировом первенстве — в 2016 году в Москве. Гораздо больше хоккеисту жаль молодое поколение.
«Вот за них намного обиднее, чем за себя. Молодых ребят 16-20 лет лишили международных турниров — это очень грустно, их прям жалко», — отметил Войнов.Он четко обозначил свою позицию по поводу возможного возвращения России на международную арену. По его словам, это принципиально важный вопрос. Хоккеист уверен, что, когда ситуация изменится, страна должна вернуться исключительно с собственными флагом и гимном.