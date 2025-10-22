Ташуев оценил шансы Батракова в топ-клубах Европы

22 октября 2025, 17:07

Сергей Ташуев: У Батракова понимание футбола на высшем уровне, в Европе не пропадет

Фото: istockphoto / bildobjektiv

Экс-тренер РПЛ Сергей Ташуев высоко оценил игру лидера бомбардирской гонки Алексея Батракова из «Локомотива». Специалист отметил, что 20-летний полузащитник обладает отличным пониманием игры, руководит атаками и не избегает оборонительной работы.