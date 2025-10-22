Ташуев оценил шансы Батракова в топ-клубах Европы
Экс-тренер РПЛ Сергей Ташуев высоко оценил игру лидера бомбардирской гонки Алексея Батракова из «Локомотива». Специалист отметил, что 20-летний полузащитник обладает отличным пониманием игры, руководит атаками и не избегает оборонительной работы.
По словам Ташуева, футбольный интеллект Батракова находится на высочайшем уровне, приводит его слова «РБ Спорт».
Эксперт уверен, что талант футболиста будет востребован и в Европе. Решение о дальнейшем развитии карьеры остается за самим Алексеем, и при поступлении выгодного предложения его переход в зарубежный топ-клуб может состояться в течение ближайших двух-трех трансферных окон. В нынешнем сезоне РПЛ статистика Батракова впечатляет: в 12 проведенных матчах он забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи, что во многом помогает «Локомотиву» возглавлять турнирную таблицу с 26 набранными очками.
