Дмитрий Губерниев озвучил главную проблему российского футбола
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о главной проблеме российского футбола. Он отметил, что, несмотря на скандалы и коррупцию, основная задача — сохранить уровень мастерства, мотивацию игроков и институт сборной.
По его словам, сейчас важна подготовка команды к возвращению на международную арену, чтобы не потерять позиции. В 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили российских клубы и сборную от еврокубков, из-за чего команда пропустила три сезона и не участвовала в чемпионатах мира и Европы.
Губерниев подчеркнул Metaratings.ru, что развитие футбола — залог его будущего успеха.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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