Раменские спортсмены завоевали более 30 медалей Кубка боевых искусств ANTA

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Девять золотых, 13 серебряных и десять бронзовых медалей завоевали представители Раменского городского округа на IV Международном фестиваля боевых искусств «Кубок ANTA+2024», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участниками фестиваля от Раменского округа стали представители спортклуба «Чемпион» города Раменское и спортивной школы «Авангард» рабочего посёлка Ильинский. В общей сложности в команду округа вошли 52 спортсмена, из которых первое место заняли девять человек, второе — тринадцать человек, а третье — десять человек», — говорится в сообщении.Всего в соревнования в рамках фестиваля боевых искусств «Кубок ANTA+2024» приняли участие более тысячи спортсменов из 20 российских регионов, а также из Южной Осетии, Абхазии и Беларуси.
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