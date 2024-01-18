Чепик об условиях участия российских пловцов в ОИ: Абсолютно неприемлемо

Фото: istockphoto.com/Symeonidis Dimitri
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что условия участия российских пловцов в Олимпийских играх - 2024 в Париже являются абсолютно неприемлемыми.
Так он прокомментировал отказ российских атлетов от регистрации на чемпионат мира в Катаре, являющийся последним квалификационным стартом перед Играми.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон может удовлетворить обращение латвийских депутатов и не допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Читайте также:
Журова не исключила недопуск Макроном россиян в Играм-2024
На Украине назвали последствия бойкота страной Олимпийских игр
Рэпер Snoop Dogg станет спецкорреспондентом NBC на Олимпийских играх
«Выдвинутые условия являются абсолютно неприемлемыми. Наше участие без флага и гимна, отмена команды никаким образом не связаны с Олимпийскими играми. <…> Это абсолютное лицемерие и попытка дать какой-то шанс более слабым спортсменам. Смогут ли наши внутренние турниры затмить те, на которые мы не поедем? Мы делаем своё дело и устанавливаем рекорды России и мира, обновляем команду, и нам не надо никому ничего доказывать», — сказал в беседе с RT Чепик.
Читайте также:
Журова не исключила недопуск Макроном россиян в Играм-2024
На Украине назвали последствия бойкота страной Олимпийских игр
Рэпер Snoop Dogg станет спецкорреспондентом NBC на Олимпийских играх
Мелисса Тимофеева