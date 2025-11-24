Достижения.рф

Назвали дату и место церемонии прощания с Никитой Симоняном

С Никитой Симоняном попрощаются 27 ноября на «Лукойл Арене» в Москве
Никита Симонян (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу и экс-нападающим футбольного клуба «Спартак» Никитой Симоняном состоится 27 ноября на «Лукойл Арене».



Об этом 24 ноября сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Прощание с Никитой Симоняном состоится 27 ноября 2025 года на стадионе «Лукойл Арена», — говорится в публикации в телеграм-канале.

Также уточняется, что время и место погребения объявят позже.

О смерти Симоняна стало известно 23 ноября. Сообщалось, что 20 числа он почувствовал ухудшение состояния здоровья, после чего его решили госпитализировать.
