Назвали дату и место церемонии прощания с Никитой Симоняном

24 ноября 2025, 14:05

С Никитой Симоняном попрощаются 27 ноября на «Лукойл Арене» в Москве

Никита Симонян (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу и экс-нападающим футбольного клуба «Спартак» Никитой Симоняном состоится 27 ноября на «Лукойл Арене».





Об этом 24 ноября сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.





«Прощание с Никитой Симоняном состоится 27 ноября 2025 года на стадионе «Лукойл Арена», — говорится в публикации в телеграм-канале.