Черчесов работал над психологией игроков «Ахмата», заявил защитник Гандри
Защитник футбольного клуба «Ахмат» Надер Гандри отметил положительные изменения в команде после назначения Станислава Черчесова главным тренером.
Спортсмен пообщался с корреспондентом Metaratings.ru после матча 12-го тура РПЛ против московского «Динамо», завершившегося со счётом 2:2.
«Ахмат» сильно поменялся с приходом Черчесова. До того как пришёл Станислав, нам было очень тяжело. Когда он пришёл, очень много работал над психологией игроков. Сейчас видно, что мы стали играть гораздо лучше. Это произошло благодаря его работе. Мы много и хорошо работали — результат налицо. Сейчас «Ахмат» стал сильнее», — заявил Гандри.Станислав Черчесов возглавил команду 6 августа. Под его руководством «Ахмат» набрал 16 очков за 12 туров и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Следующую игру грозненцы проведут 27 октября на своём поле против «Сочи». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.