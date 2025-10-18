Футболист «Спартака» Кристофер Ву: про Пушкина не слышал, но Путина знает каждый
Камерунский защитник московского «Спартака» Кристофер Ву рассказал Sport24 о своих успехах в изучении русского языка.
«Я каждый день изучаю с репетитором русским язык. Слышал ли я про Пушкина? Нет, зато знаю Путина. Каждый его знает», — признался футболист в интервью Sport24.18 октября «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:1. Голы забили Тимур Сулейманов на 56-й минуте и Эсекьель Барко на 86-й минуте. Красно-белые остались в меньшинстве после удаления Александера Джику на 26-й минуте.
В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 19 очками, а «Ростов» — десятое с 14 баллами.