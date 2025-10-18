Футболист «Спартака» Кристофер Ву: про Пушкина не слышал, но Путина знает каждый

18 октября 2025, 20:54

Защитник «Спартака» Ву заявил, что про Пушкина не слышал, а Путина знает

Кристофер Ву (Фото: Instagram* / @__chriswooh__)

Камерунский защитник московского «Спартака» Кристофер Ву рассказал Sport24 о своих успехах в изучении русского языка.







«Я каждый день изучаю с репетитором русским язык. Слышал ли я про Пушкина? Нет, зато знаю Путина. Каждый его знает», — признался футболист в интервью Sport24.