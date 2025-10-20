Юношеская сборная Марокко впервые завоевала Кубок мира по футболу
На стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос» в Чили завершился финальный матч молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по футболу. Об этом пишет «Чемпионат».
За главный приз боролись сборные Марокко и Аргентины. Команда из северной Африки отправила два безответных мяча в ворота соперника и впервые в своей истории стала обладателем Кубка мира.
В составе победителей дублем отметился нападающий Яссир Забири. Футболист дважды отличился в первом тайме.
Стоит отметить, что Аргентина является самой титулованной командой в этом соревновании с шестью победами. В 2023 году чемпионом мира стала сборная Уругвая.
