Мелёхин заявил, что тренер Альба помог «Ростову» выйти из кризиса

17 октября 2025, 16:07

Фото: istockphoto / Andreyuu

Защитник «Ростова» и сборной России Виктор Мелёхин в беседе с Metaratings.ru отметил, что главный тренер дончан Джонатан Альба помог команде преодолеть кризис благодаря отсутствию давления и возможности сосредоточиться на игре.





По словам футболиста, тренер тщательно анализирует соперников и психологически устойчив, что позволило команде испоавить ситуацию после серии поражений в начале сезона.



«Я думаю, что просто от него не было давления на команду. То есть, все понимали, что мы сейчас находимся в тяжёлом положении и нужно работать, стараться побеждать, выгрызать каждый метр на поле. Тренер помог нам в этом. Он хорошо разбирает соперников, психологически устойчив», — рассказал Мелёхин.