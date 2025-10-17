Мелёхин заявил, что тренер Альба помог «Ростову» выйти из кризиса
Защитник «Ростова» и сборной России Виктор Мелёхин в беседе с Metaratings.ru отметил, что главный тренер дончан Джонатан Альба помог команде преодолеть кризис благодаря отсутствию давления и возможности сосредоточиться на игре.
По словам футболиста, тренер тщательно анализирует соперников и психологически устойчив, что позволило команде испоавить ситуацию после серии поражений в начале сезона.
«Я думаю, что просто от него не было давления на команду. То есть, все понимали, что мы сейчас находимся в тяжёлом положении и нужно работать, стараться побеждать, выгрызать каждый метр на поле. Тренер помог нам в этом. Он хорошо разбирает соперников, психологически устойчив», — рассказал Мелёхин.Он подчеркнул, что команда обсуждала, как улучшить результаты, но без громких заявлений или обещаний. Спортсмен добавил, что Альба не демонстрировал переживаний по поводу возможного увольнения и призывал игроков играть свободно, даже когда ходили слухи о его отставке.
Контракт Мелёхина с клубом действует до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 14 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.