Черчесов высказался о возможном трансфере Сергеева в «Спартак»
Черчесов назвал Сергеева игроком хорошего уровня
Бывший тренер «Спартака» Станислав Черчесов считает нападающего команды «Крылья советов» Ивана Сергеева игроком хорошего уровня, однако конечное решение о трансфере за клубом и самим игроком.
«Во-первых, что ему лучше подойдёт — это он сам решит. Внутренний голос всегда подскажет. Во-вторых, вы сказали «уговаривают». В моём лексиконе нет такого слова, когда дело касается трансфера. Я бы его больше убеждал, чем уговаривал. (…) Клубы знают, что важнее, игрок знает, где он лучше проявит себя, поэтому, решение за ними, я могу только понаблюдать», — прокомментировал Черчесов порталу Metaratings.ru.Он добавил, что никогда нельзя загадывать, как тот или иной игрок проявит себя в каком-либо клубе, однако подчеркнул, что «Крылья советов» Сергеев усилил. Перед этим сообщалось о возможном переходе Сергеева в «Спартак» или «Динамо».