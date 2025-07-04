Оливейра не исключил дебют Веги за «Зенит» в игре с «Балтикой»
Оливейра считает Вегу перспективным игроком
Тренер петербургского «Зенита» Вильям Оливейра считает нового игрока команды Романа Вегу перспективным футболистом. Своим мнением собеседник поделился с порталом Metaratings.ru.
«Вега очень перспективный футболист. Надеюсь, он поможет нам. Знаем его сильные стороны и надеемся, что он покажет их в «Зените». (…) Он приехал и сразу почувствовал, что здесь все отлично. Посмотрим еще на его состояние, но не исключено, что он сможет сыграть с «Балтикой», — прокомментировал Оливейра, отметив физическую силу новичка.Роман Вега ранее выступал за «Архентинос Хуниорс», где сыграл 63 матча, отдал три результативные передачи, забив один мяч. Его договор с «Зенитом» действует до лета 2030 года. По оценкам экспертов, стоимость Веги составляет пять миллионов евро.
Матч «Зенита» с «Балтикой» состоится в воскресенье, 6 июля. Начало в 19:30.