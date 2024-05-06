Экс-глава «Спартака» Шавло назвал самое главное для команды

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Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло высказал мнение о том, что для команды на данный момент самым важным является Кубок России.
«Тройка лидеров уже определилась. «Спартаку» надо готовиться к Кубку России через матчи чемпионата. Самое главное — это Кубок», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Шавло.
Он добавил, что считает этот сезон неудачным для «Спартака», поскольку для команды все места, кроме призовых и чемпионских являются не устраивающими. Специалист пожелал красно-белым выйти в финал и пройти «Балтику» и предупредил о возможно тяжёлой игре в Калининграде.
Ранее экс-футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что сейчас «Спартак» преобразился при новом исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче, а игра команды стала лучше.
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