Экс-глава «Спартака» Шавло назвал самое главное для команды

Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали воспитанники подмосковного Училища олимпийского резерва № 1 на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Рязанского Кремля», проводившихся среди юношей и девушек, юниоров обоих полов, а также мужчин и женщин, сообщает пресс-служба Минспорта региона.