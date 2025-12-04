04 декабря 2025, 19:09

Черевченко: шансы «Динамо» на попадание в топ-5 — мизерные

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Игорь Черевченко высказался о поражении «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2), а также оценил шансы «бело-голубых» на успешное завершение сезона. Об этом сообщает Metaratings.ru.





По словам Черевченко, «Динамо» столкнётся с трудностями в оставшейся части сезона, и шансы на попадание в топ-5 крайне малы. Он подчеркнул, что после ухода Карпина Гусев меняет состав и стремится к другому стилю игры. Перестройка команды может занять некоторое время.





«Всплеск результатов после назначения Черчесова в «Ахмат» носил краткосрочный эффект? Черчесов ведёт себя спокойно. Он знает, как вывести «Ахмат» из такого непростого положения. "Ливерпуль" тоже испытывает проблемы, хотя он и топ-клуб», — добавил он.