Черевченко высказался о поражении «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом»
Черевченко: шансы «Динамо» на попадание в топ-5 — мизерные
Бывший тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Игорь Черевченко высказался о поражении «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2), а также оценил шансы «бело-голубых» на успешное завершение сезона. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По словам Черевченко, «Динамо» столкнётся с трудностями в оставшейся части сезона, и шансы на попадание в топ-5 крайне малы. Он подчеркнул, что после ухода Карпина Гусев меняет состав и стремится к другому стилю игры. Перестройка команды может занять некоторое время.
«Всплеск результатов после назначения Черчесова в «Ахмат» носил краткосрочный эффект? Черчесов ведёт себя спокойно. Он знает, как вывести «Ахмат» из такого непростого положения. "Ливерпуль" тоже испытывает проблемы, хотя он и топ-клуб», — добавил он.
После 17 туров чемпионата России «Динамо» находится на девятой строчке в турнирной таблице с 20 набранными очками. В следующем, 18-м туре, «бело-голубые» примут участие в гостевом матче против «Спартака». Игра состоится 6 декабря и начнётся в 16:30 по московскому времени.