Нападающий «Металлурга» Канцеров рассказал о своих отношениях с главным тренером магнитогорской команды Разиным

04 декабря 2025, 15:19

Лучший снайпер КХЛ Канцеров: Разин вспыльчивый – это мы его нервируем

Фото: iStock/vchal

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров в беседе с Metaratings.ru рассказал о своих отношениях с главным тренером магнитогорской команды Андреем Разиным.





Хоккеист выразил восхищение тренерской системой мышления Разина.





«Многим новым ребятам пришлось привыкать в этой системе, так как она уникальна: ни в других командах КХЛ, ни в Северной Америке такого не встретишь. Вот этим мы и отличаемся», — подчеркнул Канцеров.