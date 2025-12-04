Нападающий «Металлурга» Канцеров рассказал о своих отношениях с главным тренером магнитогорской команды Разиным
Лучший снайпер КХЛ Канцеров: Разин вспыльчивый – это мы его нервируем
Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров в беседе с Metaratings.ru рассказал о своих отношениях с главным тренером магнитогорской команды Андреем Разиным.
Хоккеист выразил восхищение тренерской системой мышления Разина.
«Многим новым ребятам пришлось привыкать в этой системе, так как она уникальна: ни в других командах КХЛ, ни в Северной Америке такого не встретишь. Вот этим мы и отличаемся», — подчеркнул Канцеров.
Нападающий отметил, что Разин склонен к эмоциональным вспышкам, но, по его мнению, это нормально, так как у каждого человека бывают моменты всплеска эмоций.
Разин возглавляет «Металлург» с апреля 2023 года. Под его руководством «Магнитка» завоевала Кубок Гагарина в апреле 2024 года.