Черышев: Головин начал играть агрессивно, но не умеет действовать на грани фола
Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев прокомментировал игру полузащитника «Монако» Александра Головина в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Встреча завершилась со счётом 2:3, Головин отметился голевой передачей и получил красную карточку.
По словам Черышева, российский полузащитник стал играть агрессивнее, однако пока не научился действовать «на грани фола». Он отметил, что некоторые футболисты умеют играть жёстко, но при этом чисто, тогда как в действиях Головина этого баланса пока нет. Эксперт в беседе с Metaratings.ru добавил, что полузащитнику важно подтянуть этот компонент, так как иногда он не успевает за соперниками и получает предупреждения. При этом Черышев положительно оценил результативную передачу россиянина, назвав её «восторгом».
Ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 25 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игра начнётся в 23:00 по московскому времени.
