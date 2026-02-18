Сотрудники «Бенфики» и «Реала» устроили потасовку после футбольного матча
После первого стыкового матча за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» футболисты и сотрудники клубов вступили в перепалку. Об этом сообщает телеканал CBS Sports.
Сначала игроки и сотрудники штабов пытались решить ситуацию на поле, но потом потасовка переместилась в подтрибунное помещение. Причины такого поведения неизвестны, однако, как предполагается, виной всему мог стать конфликт на почве расизма.
Автор единственного забитого мяча в матче нападающий Винисиус после гола подбежал к фанатскому сектору «Бенфики» и сделал провокационные жесты в адрес болельщиков. Он также пожаловался арбитру матча на расистские оскорбления от полузащитника португальцев Джанлуки Престианни.
Встреча между «Реалом» и «Бенфикой» прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу испанской команды. Ответный матч состоится 25 декабря в Мадриде.
