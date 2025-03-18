Черышев: «Краснодару» вдвое сложнее бороться за чемпионство, чем «Зениту»

Бывший футболист нижегородского «Локомотива», столичного «Динамо», «Спортинга» из испанского Хихона и сборной России высказался об игре «Краснодара» и о шансах команды на победу в чемпионате МИР Российской премьер-лиги (РПЛ). По его мнению, южному клубу приходится намного сложнее, чем «Зениту».