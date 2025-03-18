Черышев: «Краснодару» вдвое сложнее бороться за чемпионство, чем «Зениту»

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Бывший футболист нижегородского «Локомотива», столичного «Динамо», «Спортинга» из испанского Хихона и сборной России высказался об игре «Краснодара» и о шансах команды на победу в чемпионате МИР Российской премьер-лиги (РПЛ). По его мнению, южному клубу приходится намного сложнее, чем «Зениту».
В разговоре с порталом Metaratings.ru он отметил, что сейчас конкуренты клуба с берегов Невы усиливаются новыми интересными футболистами и показывают стабильную и сильную игру. Тем не менее, «Краснодару», например, намного сложнее бороться за чемпионство, чем «Зениту», и дело тут не только в мощном спонсоре и ресурсах.
Он также отметил, что средний уровень игроков «Зенита» выше, чем у «Краснодара». У питерцев практически на каждую позицию есть по два примерно равноценных футболиста. Южане похвастаться такой мощной скамейкой запасных не могут. Да и сам бренд клуба, шесть раз к ряду выигрывавшего первенство страны, выглядит представительнее. Поэтому в концовке чемпионата «Краснодару» придётся сложнее, заключил Черышев.
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«"Краснодар" никогда не был чемпионом, у него нет такого опыта и уверенности в своих силах. "Зенит" уже прошел через этот психологический барьер. При этом на "Краснодар" соперники настраиваются так же серьёзно, как и на "Зенит". Но "Краснодару" бороться за "золото" в два раза тяжелее, чем клубу из Санкт-Петербурга», — считает Черышев.
Он также отметил, что средний уровень игроков «Зенита» выше, чем у «Краснодара». У питерцев практически на каждую позицию есть по два примерно равноценных футболиста. Южане похвастаться такой мощной скамейкой запасных не могут. Да и сам бренд клуба, шесть раз к ряду выигрывавшего первенство страны, выглядит представительнее. Поэтому в концовке чемпионата «Краснодару» придётся сложнее, заключил Черышев.
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Александр Бойцов