«Воспитывают свою молодёжь»: Черышев оценил трансферную политику футбольного ЦСКА

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Футбольный клуб ЦСКА отличается стабильными результатами и устоявшейся игрой. И трансферная политика армейцев выстраивается схожим образом: без рывков и резких движений, что идёт на пользу команде.
Такое мнение в разговоре с порталом Metaratings.ru высказал бывший нападающий нижегородского «Локомотива», столичного «Динамо», «Спортинга» из Хихона (Испания) и сборных СНГ и России, а ныне тренер Дмитрий Черышев. По его словам, прекрасно работает скаутская служба ЦСКА. Им удаётся находить качественных футболистов за небольшие деньги, которые развиваются и повышают свой уровень в команде, а потом уходят на хорошие контракты в топ-клубы и приносят прибыль армейцам.
Он напомнил Николу Влашича, который приходил в ЦСКА абсолютным ноу-неймом, вырос в клубе до уровня игрока национальной сборной Хорватии, а сейчас является ведущим футболистом команды серии А «Торино». Или Александра Головина, которого, по словам исполнительного директора ЦСКА, «нашли в чистом поле», а потом продали за хорошие деньги во французский «Монако», где он далеко не на последних ролях.
Однако, по словам экс-футболиста и тренера, для того, чтобы в следующем сезоне быть конкурентноспособным в борьбе за первое место, ЦСКА необходимо сохранить нынешний состав и точечно усилиться в летнее трансферное окно.
Читайте также:
«Головина нашли "в чистом поле"»: Роман Бабаев рассказал о наиболее удачных трансферах ЦСКА
Президент РПЛ Алаев назвал Дзюбу легендой российского футбола
Секу Койта: Готов провести в ЦСКА десяток лет футбольной карьеры
«ЦСКА не хватает звёзд с неба, а воспитывает свою молодёжь или берёт футболистов за сравнительно небольшие деньги. "Спартак" и "Зенит" тратят гораздо больше. ЦСКА ведет себя более экономно и уравновешенно», — подчеркнул Черышев.
Он напомнил Николу Влашича, который приходил в ЦСКА абсолютным ноу-неймом, вырос в клубе до уровня игрока национальной сборной Хорватии, а сейчас является ведущим футболистом команды серии А «Торино». Или Александра Головина, которого, по словам исполнительного директора ЦСКА, «нашли в чистом поле», а потом продали за хорошие деньги во французский «Монако», где он далеко не на последних ролях.
Однако, по словам экс-футболиста и тренера, для того, чтобы в следующем сезоне быть конкурентноспособным в борьбе за первое место, ЦСКА необходимо сохранить нынешний состав и точечно усилиться в летнее трансферное окно.
Читайте также:
«Головина нашли "в чистом поле"»: Роман Бабаев рассказал о наиболее удачных трансферах ЦСКА
Президент РПЛ Алаев назвал Дзюбу легендой российского футбола
Секу Койта: Готов провести в ЦСКА десяток лет футбольной карьеры
Александр Бойцов