Президент РПЛ Алаев назвал Дзюбу легендой российского футбола

Фото: istockphoto/Rost-9D
Снова получивший вызов в сборную страны 36-летний нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба является настоящей легендой всего российского футбола. Об этом заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.
Во время интервью корреспондент издания «РБ Спорт» напомнил спортивному функционеру, что за время своей карьеры футболиста Артём успел поиграть за многие команды: московский «Спартак», «Томь», Арсенал» из Тулы, «Ростов», питерский «Зенит» и даже загадочный «Адана Демирспор» из Турции. За все эти клубы нападающий неизменно забивал голы. Потом журналист поинтересовался, легендой какого из этих клубов можно назвать Дзюбу.
Напомним, недавно форвард побил рекорд Александра Кержакова по голам в российской футбольной истории, который держался 11 лет. Сейчас на его счету 235 забитых мячей. Эти два нападающих делят и рекорд по голам за сборную, куда Карпин вызвал Артёма впервые с 2021 года. В предстоящих товарищеских матчах против национальных коллективов Гренады и Замбии Дзюба может забить свой 31 мяч за главную команду страны и единолично возглавить список бомбардиров.
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— Легендой российского футбола, — уверенно ответил Алаев.
Напомним, недавно форвард побил рекорд Александра Кержакова по голам в российской футбольной истории, который держался 11 лет. Сейчас на его счету 235 забитых мячей. Эти два нападающих делят и рекорд по голам за сборную, куда Карпин вызвал Артёма впервые с 2021 года. В предстоящих товарищеских матчах против национальных коллективов Гренады и Замбии Дзюба может забить свой 31 мяч за главную команду страны и единолично возглавить список бомбардиров.
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Александр Бойцов