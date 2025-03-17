Президент РПЛ Алаев назвал Дзюбу легендой российского футбола

Перед игрой 21 тура МИР Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» обе команды понесли потери: из-за дисквалификации в составе «красно-белых» не играл Дуарте, а клуб с берегов Невы лишился Вендела. Если парагвайского защитника в составе столичного клуба с успехом заменил Литвинов, то потеря бразильца для питерцев оказалась ключевой и невосполнимой.