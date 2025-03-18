Медведев: «Зенит» отправил в ЭСК доказательства офсайда в эпизоде со вторым голом Мартинса

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Футбольный клуб «Зенит» направил в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) доказательства того, что второй гол полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс забил из положения «вне игры».
Об этом в разговоре с порталом Metaratings.ru сообщил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев. По его словам, помимо заявления с изложением причин недовольства питерцев решениями арбитров матча, в ЭСК направлены видеоматериалы, подтверждающие, что решающий гол был забит из офсайда.
Кроме несправедливо засчитанного гола, Медведев отметил, что в эпизодах очевидной грубости главный арбитр матча Сергей Иванов не показал вторые жёлтые карточки Умярову, Рябчуку и Бабичу. Очевидно, что если бы эти футболисты были удалены с поляя по букве закона, матч сложился бы по-другому, подчеркнул он.
В заключение Медведев выразил надежду, что «Зенит» получит от специалистов ЭСК профессиональные и обоснованные комментарии по поводу спорных эпизодов, а не отписку.
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«Результат матча уже не изменить. Но хочется не только нам, а ,надеюсь, всем, чтобы чемпионат проходил в духе честной и спортивной борьбы. И судьбу матча решали футболисты на поле, а не судьи, которые должны профессионально выполнять свою работу, контролируя соблюдение правил игры. Не оценивая игру «Зенита» или «Спартака», бесспорно, что несколько ошибок арбитров повлияли на исход матча», — сказал один из руководителей питерского клуба.
Кроме несправедливо засчитанного гола, Медведев отметил, что в эпизодах очевидной грубости главный арбитр матча Сергей Иванов не показал вторые жёлтые карточки Умярову, Рябчуку и Бабичу. Очевидно, что если бы эти футболисты были удалены с поляя по букве закона, матч сложился бы по-другому, подчеркнул он.
В заключение Медведев выразил надежду, что «Зенит» получит от специалистов ЭСК профессиональные и обоснованные комментарии по поводу спорных эпизодов, а не отписку.
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Александр Бойцов