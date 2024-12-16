Черышев перечислил условия для чемпионства «Спартака»

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Для чемпионства «Спартаку» нужно перестать так часто ротировать состав и взять квалифицированных игроков. Об этом заявил бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев. По его словам, клубу нужно «разобраться в себе».
«Мы привыкли видеть «Спартак» только на самом верху турнирной таблицы. Это история, это большие победы. «Спартак» всегда боролся за чемпионство, а в последнее время вдруг сдал. Как только «красно-белые» разберутся в себе, «Спартак» снова станет «Спартаком». Чего не хватает команде? «Спартаку» надо просто успокоиться и перестать так часто ротировать состав. И взять квалифицированных игроков, чтобы снова бороться за первое место. Но руководство и без меня это знает», — отметил Черышев в беседе с Metaratings.ru.Напомним, на зимнюю паузу «красно-белые» ушли, заняв третью позицию в турнирной таблице нынешнего сезона РПЛ и завладев 37 очками. Во время перерыва их ждут два сбора в Турции и один в Объединенных Арабских Эмиратах, а также участие в Зимнем кубке РПЛ.
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