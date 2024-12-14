Кварацехелию назвали одним из лучших игроков мира

Фото: iStock/gorodenkoff
Нападающий казанского ФК «Рубин» Марвин Чуни назвал вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию одним из лучших игроков мира. По его словам, для того, чтобы повторить путь грузина, ему нужно сначала показать себя в «Рубине».
«Сейчас он один из лучших игроков мира. [Чтобы повторить его путь] мне надо показать себя в «Рубине», — поделился футболист в беседе с «РБ Спорт».Ранее Чуни поделился своими впечатлениями от России, отметив, что это безопасная страна с гостеприимными людьми, в которой ему комфортно.
Контракт «Рубина» с Чуни подписан до 30 июня 2028 года. За этот сезон 23-летний футболист отыграл девять матчей, но без результативных действий. Его рыночная стоимость оценивается в 1,2 млн евро.
Читайте также:
Албанский футболист Чуни оценил жизнь в России
В ЦСКА обещают найти решение для снятия трансферного бана
Ещенко: «Спартак» против «Локомотива» и «Краснодара» выглядел по-чемпионски
Данил Пономарев