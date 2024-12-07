«Зенит» проиграл «Акрону» в матче РПЛ, Артем Дзюба забил победный гол

Артем Дзюба (Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев)
Тольяттинский «Акрон» победил петербургский «Зенит» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщило издание «Лента.ру».
Футбольный матч прошёл на стадионе «Санкт-Петербург» и завершился со счетом 2:1 в пользу «Акрона». Полузащитник тольяттинского футбольного клуба Стефан Лончар забил первый мяч на десятой минуте. На 21-й минуте счет сравнял хавбек Андрей Мостовой. На 40-й минуте «Акрон» начал снова лидировать из-за нападающего Артема Дзюбы.
После18 матчей «Зенит» остается промежуточным лидером Российской премьер-лиги. У ФК 39 очков. «Акрон» — новичок РПЛ и находится на девятом месте — он набрал 22 очка.
Футбольный матч — последний для обеих команд в 2024 году. 19-й тур Российской премьер-лиги пройдёт в марте 2025-го.
Ранее сообщалось, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и нынешний обладатель бомбардирского рекорда канадец Уэйн Гретцки будут сопровождать российского нападающего Александра Овечкина, когда он забросит 890 шайб.
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После18 матчей «Зенит» остается промежуточным лидером Российской премьер-лиги. У ФК 39 очков. «Акрон» — новичок РПЛ и находится на девятом месте — он набрал 22 очка.
Футбольный матч — последний для обеих команд в 2024 году. 19-й тур Российской премьер-лиги пройдёт в марте 2025-го.
Ранее сообщалось, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и нынешний обладатель бомбардирского рекорда канадец Уэйн Гретцки будут сопровождать российского нападающего Александра Овечкина, когда он забросит 890 шайб.
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Ольга Енгалычева