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«Зенит» проиграл «Акрону» в матче РПЛ, Артем Дзюба забил победный гол

Артем Дзюба (Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев)

Артем Дзюба (Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев)

Тольяттинский «Акрон» победил петербургский «Зенит» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщило издание «Лента.ру».
Футбольный матч прошёл на стадионе «Санкт-Петербург» и завершился со счетом 2:1 в пользу «Акрона». Полузащитник тольяттинского футбольного клуба Стефан Лончар забил первый мяч на десятой минуте. На 21-й минуте счет сравнял хавбек Андрей Мостовой. На 40-й минуте «Акрон» начал снова лидировать из-за нападающего Артема Дзюбы.

После18 матчей «Зенит» остается промежуточным лидером Российской премьер-лиги. У ФК 39 очков. «Акрон» — новичок РПЛ и находится на девятом месте — он набрал 22 очка.



Футбольный матч — последний для обеих команд в 2024 году. 19-й тур Российской премьер-лиги пройдёт в марте 2025-го.

Ранее сообщалось, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и нынешний обладатель бомбардирского рекорда канадец Уэйн Гретцки будут сопровождать российского нападающего Александра Овечкина, когда он забросит 890 шайб.

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Беттмэн и Гретцки начнут сопровождать Овечкина после его 890-й шайбы
07 декабря 2024, 11:42

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн и нынешний обладатель бомбардирского рекорда канадец Уэйн Гретцки начнут сопровождать российского нападающего Александра Овечкина, когда он забросит 890 шайб.
Об этом рассказал сам спортивный функционер в интервью журналисту Тарику Эль-Баширу. Рекорд Гретцки, некогда считавшийся вечным, составляет 894 шайбы. Беттмэн и сам канадец, прозванный за выдающиеся хоккейные достижения Великим, собираются присутствовать при покорении россиянином голевого достижения. Очевидно, они допускают, что ОВечкину посилам забросить и четыре шайбы в одной игре.

Ранее предполагалось, что российский форвард сможет покорить рекорд Гретцки в следующем сезоне. Однако Овечкин на старте турнира набрал фантастическую форму и забросил 15 шайб в 18 стартовых играх. Статистикам пришлось срочно корректировать расчёты. Теперь они называли февраль-март месяцами, когда падёт рекорд великого канадца. Однако россиянин получил травму, которая оставила его без хоккея на полтора месяца. На днях Александр провёл первую тренировку на льду, но точная дата его возвращения к играм пока неизвестна.

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#рекорд
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Российский голкипер станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ
ESPN: вратарь Шестеркин станет самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ
07 декабря 2024, 05:13

Фото: iStock/vchal

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин договорился о подписании нового контракта и станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ESPN.
«Нью-Йорк Рейнджерс» и вратарь Игорь Шестеркин договорились о продлении контракта на 8 лет. Средняя годовая зарплата составит от 11,5 до 12 миллионов долларов», — говорят инсайдеры издания.

Общая сумма восьмилетнего контракта составляет 92 миллиона долларов. Он вступит в силу с сезона-2025/26. Прошлый рекорд принадлежал голкиперу «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайсу, который получал за сезон порядка 10,5 миллионов долларов.

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ЦСКА намерен удержать Файзуллаева более дорогим контрактом
06 декабря 2024, 23:51

Фото: iStock/gorodenkoff

ЦСКА намерен удержать в своей команде полузащитника Аббосбека Файзуллаева. Как сообщает Metaratings.ru, футболисту сборной Узбекистану собираются предложить более дорогой контракт.
Как отмечается, нынешний договор Файзуллаева с ЦСКА заключен до 30 июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивают в 6 миллионов евро. Узбекистанский игрок попал в ЦСКА в 2023 году, когда московский клуб перевел за него «Пахтакору» полмиллиона евро.

Ранее сообщалось, что ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан по делу нигерийца Чидеры Эджуке и нидерландского «Херенвена». Московский клуб обязали выплатить 3 млн евро, но перевод оказался затруднителен из-за санкций. Несмотря на различные предложения ЦСКА о выходе из сложившейся ситуации, ФИФА решила наложить на него трансферный запрет.

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Губерниев рассказал, как зимняя пауза отразится на «Краснодаре»
Губерниев: вряд ли зимняя пауза ослабит команду «Краснодара»
06 декабря 2024, 23:39

Фото: iStock/Andreyuu

Команду «Краснодара» лихорадит, она нестабильна, но зимняя пауза вряд ли ослабит клуб. Об этом заявил комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев. По его словам, с похожей ситуацией сейчас сталкиваются все команды.
«Да, команда нестабильна, и её сильно лихорадит. Но вы посмотрите: а кто у нас стабилен? Как было по классике: «А кто не пьёт? Назови!» А кто стабилен? Назови! Все подряд команды теряют очки со всеми подряд, и «Зенит» тоже. Поэтому я не думаю, что «Краснодар» после паузы станет слабее», — приводит Metaratings.ru слова Губерниева.
Обозреватель также подчеркнул, что при таком раскладе будет лишь интереснее наблюдать за концовкой чемпионата, так как она будет максимальной драматичной, как и в 2023 году.

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#очки
#краснодар
#футбол
#спорт
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Стало известно, как повлияет на ЦСКА трансферный бан от ФИФА
Канчельскис: ЦСКА нужно разобраться с баном ФИФА, если клуб хочет первое место
06 декабря 2024, 23:31

Фото: iStock/FotografieLink

Если ЦСКА хочет бороться за первое место, то клубу следует разобраться с трансферным баном, который наложила ФИФА по делу нигерийца Чидеры Эджуке и нидерландского «Херенвена» после невыплаченных 3 млн евро из-за санкций. Об этом заявил бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис. По его словам, вполне возможен сценарий, при котором в клубе произойдут изменения.
«Зачем сейчас ЦСКА кого-то продавать? Мы же не играем в еврокубках. Ну наложили бан и наложили. Вспомним о нем, когда наши команды допустят до еврокубках. Теперь ЦСКА не может приобрести новичков, но об этом надо думать руководителям. Возможно, в ближайшее время в клубе произойдут изменения. Если ЦСКА хочет бороться за первое место, то команде надо думать об этом бане и принимать какие-то меры», — поделился футболист в беседе с Metaratings.ru.
Тем временем в подмосковных «Химках» прокомментировали похожую ситуацию, которая сложилась у них из-за долга перед шведским полузащитником Бесардом Сабовичем. Как рассказал пресс-атташе клуба Евгений Дзичковский в комментарии для «Газеты.Ru», «Химки» уже подали апелляцию на трансферный бан.
«Вы знаете, сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов. Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе. Какие-либо дополнительные санкции на клуб не накладывались», — пояснил он.
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Подмосковные фигуристы завоевали пять медалей Всероссийских соревнований
06 декабря 2024, 20:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фигуристы из Подмосковья привезли пять медалей с Всероссийских соревнований на призы олимпийского чемпиона Фёдора Климова, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. В их копилке – два золота, серебро и две бронзы.
«В танцах на льду первое место по программе кандидатов в мастера спорта занял дуэт Марии Фефеловой и Артёма Валова. Второе золото в этой дисциплине команде принёс Максим Некрасов в паре с московской спортсменкой Василисой Кагановской по программе мастеров спорта», – уточнили в ведомстве.
В одиночном катании среди женщин серебряным призёром стала Дарья Третьякова. У юношей бронзовые награды выиграли Борис Татаров и Даниил Шарков по программе кандидатов в мастера спорта и первого разряда соответственно.

Как отметили в министерстве, все спортсмены – воспитанниками подмосковного училища олимпийского резерва №1. Третьякова также представляет школу фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Турнир проходил в Сочи. Участие в нём приняли 150 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Московской, Свердловской и Ростовской областей, а также Ставропольского края.

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы олимпийского чемпиона Фёдора Климова» – традиционный турнир, проходящий в конце года. В нём участвуют спортсмены, имеющие первый спортивный разряд, кандидаты в мастера и мастера спорта.

Соревнования организованы в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
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Купатадзе рассказал, как вратарю забивать голы
Купатадзе: вратарю нужно отрабатывать штрафные и угловые, чтобы забивать голы
06 декабря 2024, 18:14

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший вратарь сборной Грузии по футзалу (мини-футболу) и команды «Газпром-Югра» Звиад Купатадзе, известный своими голами в роли голкипера, рассказал, как вратарю научиться забивать мячи. По его словам, для этого следует начать отрабатывать различные сценарии игры — пенальти, штрафные и угловые.
Он подчеркнул, что основное правило — понять, что футбол и футзал — это разные вещи. В большом футболе, отметил Купатадзе, вратари забивают редко.
«Но есть такие уникальные примеры как бразилец Рожериу Сени. На его счету 131 гол в профессиональной карьере! <…> Чтобы достичь такого результата, вратарю надо отрабатывать разные игровые ситуации - пенальти, штрафные, угловые. Помимо этого, вратарь должен обладать доверием тренера, а также авторитетом в команде, чтобы у игроков не возникало разногласий», — поделился он советом в беседе с «РБ Спорт».
Купатадзе вспомнил, как в юности тренер разрешил ему бить ему штрафные и пенальти, а потом поспорил с другим тренером на ящик водки, что он сможет забить гол.
«И не прогадал, потому что я действительно забил», — похвалился спортсмен.
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#спортсмен
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Подмосковная сноубордистка Мулендеева выиграла медаль на этапе Кубка России
06 декабря 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Полина Мулендеева из Московской области завоевала бронзовую медаль на втором этапе Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Представительница Подмосковья Полина Мулендеева стала третьей в дисциплине «параллельный слалом-гигант» среди женщин. Золотую медаль завоевала спортсменка из Москвы, а на вторую ступень пьедестала почёта поднялась сноубордистка из Алтайского края», — говорится в сообщении.
Первый и второй этапы Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом-гигант» проходят в Миассе, соревнования стартовали 3 декабря и завершаются сегодня, 6 декабря. Участниками соревнований стали свыше 85 спортсменов из разных регионов страны.

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#сноуборд
#кубок россии
#медаль
#минспорта мо
#награда
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Подмосковная биатлонистка Зырянова впервые выиграла этап Кубка России
06 декабря 2024, 17:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Анастасия Зырянова из Московской области завоевала свою первую золотую медаль в женском спринте на 7,5 км. в рамках второго этапа Кубка России по биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Подмосковная спортсменка не допустила на огневых рубежах ни одного промаха, а дистанцию преодолела за 21 минуту 50,7 секунды. При этом она опередила соперниц из Ямало-Ненецкого автономного округа и Новосибирской области.
«Это моя лучшая гонка в карьере, первая победа на Кубке России. Надеюсь, что лучшие гонки ещё ждут меня. Сегодня перед выходом на трассу тренер сказал мне, что сегодня как раз мои погодные условия. Так и вышло. Начало сезона выдалось очень тяжёлым, но в этом году мне удаётся набирать форму от гонки к гонке. Думаю, что к концу сезона удастся ещё добавить», – поделилась Зырянова.
Победа в спринте позволила биатлонистке попасть в топ-10 общего зачёта Кубка страны.

Второй этап Кубка России по биатлону проходит с 6 по 8 декабря в Ханты-Мансийске. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спортсмены
#кубок россии
#медаль
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