«Локомотив» резко осудил высказывания Дзюбы в адрес клуба

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Клуб «Локомотив» резко осудил интервью Артема Дзюбы, назвав его нарушением этики и дискредитацией Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В заявлении, опубликованном в Telegram-канале клуба, указано, что подобные высказывания подрывают спортивную и деловую этику и проявляют неуважение к российскому футбольному сообществу.
Интервью, размещенное на «Матч ТВ», вызвало возмущение «Локомотива». Дзюба в нем заявил, что не пожмет руку тренеру Михаилу Галактионову, упомянул конфликт между тренером и гендиректором клуба, а также рассказал о существовании «группировок» в команде, где, по его словам, «творятся ужасные вещи».
Клуб считает недопустимой публикацию такого содержания на ресурсах, сотрудничающих с РПЛ, поскольку это дискредитирует организацию и её клубы.
«Локомотив» также выразил удивление тем, что интервью вышло в эфире «Матч ТВ», и отметил комментарий заместителя генпродюсера канала, который назвал интервью легендарным успехом спортивной журналистики.
Дзюба играл за «Локомотив» с февраля 2023 года по май 2024 года, а с сентября выступает за тольяттинский «Акрон».
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Клуб считает недопустимой публикацию такого содержания на ресурсах, сотрудничающих с РПЛ, поскольку это дискредитирует организацию и её клубы.
«Локомотив» также выразил удивление тем, что интервью вышло в эфире «Матч ТВ», и отметил комментарий заместителя генпродюсера канала, который назвал интервью легендарным успехом спортивной журналистики.
Дзюба играл за «Локомотив» с февраля 2023 года по май 2024 года, а с сентября выступает за тольяттинский «Акрон».
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Мария Моисеева