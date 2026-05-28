Черышев высказался о работе РФС по подбору соперников для сборной России

Футболист Черышев: в мае и июне сборную России ждут топ-соперники

Бывший форвард сборной России Дмитрий Черышев прокомментировал деятельность РФС по организации соперников для национальной команды в предстоящих товарищеских матчах. Его цитируют спортивные обозреватели.





В беседе с Metaratings.ru он отметил, что соперники по матчам в мае и июне — сборные Египта и Буркина-Фасо — являются одними из сильнейших по именам за последнее время. При этом Черышев подчеркнул, что для российской команды удовлетворительным результатом в этих играх будет только победа.





«Все хотят посмотреть на обойму нашей сборной, но любая обойма должна добиваться результата», — заявил экс-игрок национальной команды.



