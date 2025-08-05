Черышев высказался об амбициях «Динамо» под руководством Карпина в новом сезоне

05 августа 2025, 12:39

Черышев: «Динамо» надо дать время, чтобы понять, чего хочет Карпин

Фото: istockphoto/Andreyuu

Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о перспективах «Динамо» под руководством Валерия Карпина в новом сезоне. Его цитирует портал Metaratings.ru.







«Матчи между «Краснодаром» и «Динамо» стали настоящим дерби. Эти команды воспринимают друг друга как раздражителей и всегда серьезно настраиваются на такие встречи. Игроки «Динамо» пока не до конца понимают друг друга на поле, в отличие от футболистов «Краснодара». Команда только начинает налаживать взаимопонимание и сыгрываться. Игроки еще не совсем осознали, что именно хочет от них Карпин, поэтому ему потребуется время. Уверен, что «Динамо» в итоге займёт более высокую позицию в турнирной таблице», — сказал Черышев.

