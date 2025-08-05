Ковтун: Талалаев максималист, он везде ставит мобильный и красивый футбол
Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун поделился мнением о выступлении «Балтики» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и оценил работу Андрея Талалаева на посту главного тренера клуба.
«Талалаев — настоящий максималист. Я имел возможность работать с ним давно и сразу это заметил. Он всегда добивается результатов, объединяет команду и привносит в игру мобильность и зрелищность. Начало сезона для «Балтики» в РПЛ можно назвать очень успешным. У команды есть все шансы для достижения высоких результатов в этом сезоне. Хотя удержаться в верхней части таблицы будет непросто, это вполне реально», — отметил Ковтун в интервью Metaratings.ru.На данный момент «Балтика» под руководством Талалаева провела три матча в сезоне РПЛ, одержав две победы и сыграв вничью, что принесло команде семь очков. 9 августа калининградцы встретятся с «Крыльями Советов» на выезде. Начало матча запланировано на 13:30 по московскому времени.