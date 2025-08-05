Защитнику «Индепендьенте» Ломонако предлагали перейти в «Спартак»
Несколько российских агентств связались с представителями аргентинского защитника «Индепендьенте» Кевина Ломонако по поводу возможного перехода в «Спартак».
Ранее сообщалось, что спортивный директор «красно-белых» Франсис Кахигао отказался рассматривать кандидатуру 23-летнего центрбэка. Однако интерес к трансферу игрока возобновился на фоне сложных переговоров с «Торино» касательно Сауля Коко, сообщает Metaratings.ru. Тем не менее, сам Ломонако пока не намерен переезжать в Россию и ожидает предложений из топ-5 европейских лиг. Спортивный блок «Спартака», несмотря на интерес к защитнику, также настораживает его скорость.
Ломонако выступает за «Индепендьенте» с лета 2024 года и на данный момент провел 50 матчей за клуб, забив два гола и сделав один ассист. В июне 2025 года он впервые был вызван в основную сборную Аргентины для матчей отбора на ЧМ-2026, но на поле так и не вышел.
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