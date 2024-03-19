МОК утвердил флаг и гимн для российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде

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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил флаг и гимн для российских и белорусских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Информация об этом размещена на сайте МОК.
Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде только в нейтральном статусе, количество участников Игр не будет превышать 55 человек.
Как сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд, для нейтральных участников Олимпиады МОК разработали отдельный флаг AIN (индивидуальных нейтральных атлетов), лишенный национальной привязки в цветах, и гимн, в котором полностью отсутствуют какие-либо слова.
Если нейтральные спортсмены смогут завоевать на спортивном мероприятии награды, они не будут отображаться в таблице медалей Игр. Гимн будет использоваться в случае, если спортсмены завоюют золотые медали.
Российские спортсмены, желающие принять участие в летней Олимпиаде, должны будут публично осудить специальную военную операцию (СВО), а возможно даже, оформить подобные заявления в письменном виде и подписать соответствующие документы.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Напомним, в конце февраля 2022 года МОК обратился ко всем международным спортивным федерациям с настоятельным требованием не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям, проводимым на их территориях.
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Как сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд, для нейтральных участников Олимпиады МОК разработали отдельный флаг AIN (индивидуальных нейтральных атлетов), лишенный национальной привязки в цветах, и гимн, в котором полностью отсутствуют какие-либо слова.
Российские спортсмены, желающие принять участие в летней Олимпиаде, должны будут публично осудить специальную военную операцию (СВО), а возможно даже, оформить подобные заявления в письменном виде и подписать соответствующие документы.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Напомним, в конце февраля 2022 года МОК обратился ко всем международным спортивным федерациям с настоятельным требованием не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям, проводимым на их территориях.
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Мария Федоровцева