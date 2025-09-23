Чернов пожелал «Спартаку» успехов и выразил надежду, что команду обойдут травмы

23 сентября 2025, 16:18

Защитник «Крыльев Советов» Чернов отметил, что следит за бывшей командой

ФК Спартак (Фото: Instagram* / @fcsm_official)

Защитник «Спартака» Никита Чернов, который в этом сезоне выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, после матча 9-го тура РПЛ против московской команды (1:2) прокомментировал своё отношение к бывшему клубу.





Футболист признался, что продолжает следить за «Спартаком», но воздержался от оценок их турнирных перспектив. По его словам, он полностью сосредоточен на выступлении за самарский клуб и выполнении поставленных перед ним задач.





«Пускай у «Спартака» всё будет хорошо, без травм», — сказал Чернов в беседе с Metaratings.ru.