Чернов пожелал «Спартаку» успехов и выразил надежду, что команду обойдут травмы
Защитник «Крыльев Советов» Чернов отметил, что следит за бывшей командой
Защитник «Спартака» Никита Чернов, который в этом сезоне выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, после матча 9-го тура РПЛ против московской команды (1:2) прокомментировал своё отношение к бывшему клубу.
Футболист признался, что продолжает следить за «Спартаком», но воздержался от оценок их турнирных перспектив. По его словам, он полностью сосредоточен на выступлении за самарский клуб и выполнении поставленных перед ним задач.
«Пускай у «Спартака» всё будет хорошо, без травм», — сказал Чернов в беседе с Metaratings.ru.Также он отметил, что у «Крыльев» есть цель, озвученная губернатором, и команда будет стремиться её выполнить.
Напомним, Чернов перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды в начале августа. Его контракт со «Спартаком» действует до конца 2026 года. Защитнику сейчас 29 лет.