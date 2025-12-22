Червиченко: Карпину стоит возглавить московский «Спартак»

22 декабря 2025, 13:58

Фото: iStock/arnaldo moreno

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что клубу стоило бы рассмотреть Валерия Карпина на пост главного тренера. По его мнению, Карпин — сильный специалист, и в «Спартаке» ему было бы проще работать, чем в «Динамо».