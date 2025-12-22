Червиченко: Карпину стоит возглавить московский «Спартак»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что клубу стоило бы рассмотреть Валерия Карпина на пост главного тренера. По его мнению, Карпин — сильный специалист, и в «Спартаке» ему было бы проще работать, чем в «Динамо».
Червиченко в беседе с Metaratings.ru отметил, что в «Динамо» тренеру мешали внутренние проблемы клуба, и он не смог полностью реализовать потенциал команды. Если бы «Спартак» имел грамотное руководство, оно могло бы остановиться на кандидатуре Карпина, который, по мнению экс-президента, является одним из лучших российских специалистов.
Карпин возглавлял «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года, проведя 22 матча: восемь побед, пять ничьих и девять поражений. Сейчас «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 29 очками. Первый матч весенней части сезона москвичи сыграют на выезде с «Сочи» 1 марта в 16:30 по московскому времени.
