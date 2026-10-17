«Не вписывается»: Экс-футболист ЦСКА выбрал лучшего между Тюкавиным и Соболевым
Футболист Масалитин объяснил, почему считает Тюкавина сильнее Соболева
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин сравнил нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина с форвардом «Зенита» Александром Соболевым.
В беседе с Metaratings.ru спортсмен объяснил, почему считает динамовца более сильным игроком.
«Конечно, Тюкавин сильнее Соболева. Посмотрите, как Соболев не вписывается в командные действия. Где-то он выиграет верховую борьбу за счёт силы или роста, старается себя проявить. Но команде нужен игрок, который участвует в общих действиях. Такой же, как Угальде, который опускается, разыгрывает и может убежать», — сказал Масалитин.В нынешнем сезоне РПЛ Тюкавин провёл восемь матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Соболев отметился восемью голами и тремя результативными передачами в десяти встречах.