Червиченко назвал причину крупной победы «Спартака» над «Рубином»

19 октября 2026, 01:18

Экс-президент «Спартака» Червиченко указал на «беззубость» Рубина

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о яркой победе красно-белых над «Рубином» со счётом 4:0 в матче 11-го тура РПЛ сезона-2026/27. Его слова цитирует Metaratings.ru.





Червиченко назвал успех «красно-белых» уверенным, а игру соперника — неубедительной. По его словам, «казанцы были беззубые и не сопротивлялись». Экс‑президент отдельно высказался о действиях вратаря «Рубина», назвав пропущенные им мячи «дурацкими», и задался вопросом, подвергнется ли голкипер критике.



«Очень рад за Даку, что он начал забивать. Вряд ли ему приятно забивать в ворота «Рубину», но вот так получилось. Скоро он пристреляется и будет отлично выглядеть. Очень хорошо выглядел Солари в этой игре», — сказал бывший глава «Спартака».