Червиченко назвал причину крупной победы «Спартака» над «Рубином»
Экс-президент «Спартака» Червиченко указал на «беззубость» Рубина
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о яркой победе красно-белых над «Рубином» со счётом 4:0 в матче 11-го тура РПЛ сезона-2026/27. Его слова цитирует Metaratings.ru.
Червиченко назвал успех «красно-белых» уверенным, а игру соперника — неубедительной. По его словам, «казанцы были беззубые и не сопротивлялись». Экс‑президент отдельно высказался о действиях вратаря «Рубина», назвав пропущенные им мячи «дурацкими», и задался вопросом, подвергнется ли голкипер критике.
«Очень рад за Даку, что он начал забивать. Вряд ли ему приятно забивать в ворота «Рубину», но вот так получилось. Скоро он пристреляется и будет отлично выглядеть. Очень хорошо выглядел Солари в этой игре», — сказал бывший глава «Спартака».Несмотря на удачный ход сезона, ближайшие встречи станут настоящей проверкой для «Спартака». Игры с ЦСКА и «Локомотивом» обещают быть крайне непростыми, и именно они покажут, есть ли у команды реальные шансы побороться за чемпионство, добавил Червиченко.