Молодой российский футболист барнаульского «Полимера» погиб в ДТП
Футболист барнаульского «Полимера» Даниил Винтер погиб в автомобильной аварии. Ему было 24 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно материалу, авария произошла вечером 15 октября на Чуйском тракте под Троицким. Винтер возвращался из Бийска в Барнаул вместе с одноклубником Егором Паршаковым. На скользкой дороге машину занесло, и она врезалась в отбойник. За рулём находился Винтер, который получил травму головы и трагически скончался.
Винтер начинал в барнаульском «Динамо», затем играл за новотроицкую «Носту» и «Торпедо-Миасс». В профессиональном футболе он провёл 44 матча. Прощание с молодым спортсменом пройдёт 17 октября в Барнауле.
Ранее «Радио 1» передавало, что хоккейный тренер Юлия Карпова умерла на 43-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Подробности читайте в нашем материале.
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