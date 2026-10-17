Молодой российский футболист барнаульского «Полимера» погиб в ДТП

17 октября 2026, 00:35

Футболист барнаульского «Полимера» Даниил Винтер погиб в аварии в возрасте 24 лет

Фото: iStock/bildobjektiv

Футболист барнаульского «Полимера» Даниил Винтер погиб в автомобильной аварии. Ему было 24 года. Об этом сообщает РИА Новости.